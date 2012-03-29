Image copyright other Image caption 男子舞蹈團Featherstonehaughs (音：範肖）去年12月因藝術協會停撥經費而宣佈解散。

在政府削減預算撥款，經濟持續疲軟的大環境下，英國大量藝術團體經費枯竭，被迫解散關門。

研究顯示，每10個藝術團體裏就有1個以上因為英格蘭藝術協會（Arts Council of England, ACE）停止撥款而解散或將要解散。

行業報紙《舞台》（The Stage）詢問了206個原來享受的政府補貼完全被砍掉的藝術團體，得到151份回應，發現24個已經解散或很快將解散。

另外33個表示處境維艱，70個表示正勉強維持；只有24個表示財務狀況不錯。

這151個藝術團體中有45個不但再也拿不到藝術協會的補貼，還失去了地方政府撥給的經費。

ACE主席艾倫·戴維（Alan Davey）表示，雖然目前的情況令人傷感，但在這樣的大環境下關門散伙的仍屬少數，也使人感到欣慰。

政府撥款

去年，政府公布的預算評估導致206個藝術團體的撥款被全部停止，但同時有110個團體首次獲得撥款。

據估計，今後一年裏還會有更多藝術團體因財力無法支撐而相繼解散。

戴維在一份書面聲明裏辯解說，ACE在整體預算削減30%的情況下，難免必須作一些「艱難的決定」。

去年藝術協會收到了大約來自劇院、畫廊、文藝場所和藝術團體的1300份經費申請。

泰特美術館（Tate）館長尼古拉斯·塞洛塔爵士（Sir Nicholas Serota）表示，ACE也是迫不得已，而且它的抉擇在目前看來已經是最好的，短期和中期影響「小得令人吃驚」；長期影響還有待觀察，但無疑今後五年內藝術機構和團體的處境將變得越來越困難。

最好的出路可能是從私營部門爭取到更多捐資。

泰特本身不享受藝術協會的補貼，但英國文化、媒體和體育部撥給它一筆經費。