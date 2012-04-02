Image copyright PA Image caption 丹尼爾•克雷格將再次出演英國特工詹姆士·邦德

007影星丹尼爾•克雷格（Daniel Craig）將以詹姆士·邦德（ James Bond）的身份為倫敦奧運「揭幕」。

據英國通俗小報《太陽報》報道，克萊格與倫敦奧運藝術總監丹尼·博伊爾（Danny Boyle）為今年夏天的倫敦奧運會拍攝了一部短片。

片中，最新007 系列影片主演克雷格將前往英女王官邸白金漢宮 （Buckingham Palace）領取他的最新使命—為2012倫敦奧運揭幕。

然後，他被直升機空降到位於東倫敦斯特拉福德的奧運主會場。

據報，博伊爾和克雷格前所未有地獲得女王本人的特許在上周進入白金漢宮，拍攝相關短片。

預計，該短片將在BBC英國廣播公司的奧運開幕式報道中插播。

大手筆

一名消息靈通人士告訴《太陽報》，這對BBC來說是一個大手筆。並說，丹尼應邀進入白金漢宮拍片，而且有女王本人的親自參與。他們希望英國電影業最具代表性的角色進入最能代表倫敦和英國王室的建築，現在看來他們如願以償。

《太陽報》還說，「7月27日，這些富有傳奇色彩的鏡頭將出現在電視機屏幕和奧運主會場的大屏幕上。拍攝的凖備過程歷時數月，而且並不一帆風順，但最終是物有所值的。」

英女王將在今年慶祝其登基60週年，007邦德系列電影也將在今年迎來第50個年頭。

克雷格曾在2006年的《007大破皇家賭場》（Casino Royale）和2008年的《007大破量子危機》中扮演英國傳奇特工詹姆士·邦德。

他還將在今年10月公映《007：天降殺機》（Skyfall）中再度出演邦德。