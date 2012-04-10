Image copyright BBC World Service Image caption 音樂劇《獅子王》根據迪斯尼1994年的動畫電影改編。

迪斯尼發佈的數字顯示，音樂劇《獅子王》已成為百老匯歷史上收入最高的劇。

自1997年首先搬上舞台後，音樂劇《獅子王》（The Lion King）已創下五億三千六百七十萬英鎊的票房。《歌劇院魅影》（The Phantom of the Opera）緊隨其後，以40萬英鎊的差距，屈居第二。

英國著名音樂家韋伯（Andrew Lloyd Webber）推出的《歌劇院魅影》自1988年就開始在百老匯上演。

《獅子王》稍佔上風的「吸金力」部分來自於較高的票價，和在一家座位更多的劇場演出。

這部根據迪斯尼1994年動畫電影改編的音樂劇，自上演以來，一路飆升，並於日前的復活節假期期間創造了票房新高。

數據顯示，《獅子王》在復活節期間「圈入」了126萬英鎊的票房，而《歌劇院魅影》只「唱」來了75.5萬英鎊。

儘管美國百老匯劇場業商業聯盟統計出稍有不同的數據，但《獅子王》已微弱優勢「封王」也是不爭的事實。

迪斯尼劇場製作部的負責人舒馬赫（Thomas Schumacher）表示，這份「成就」屬於「我們的觀眾」。他說：「數百萬人在體驗百老匯時，首選的劇目就是《獅子王》。」

他同時說：「當然，能把劇場演出搞得色彩斑斕，也是我們的風格。」

儘管屈居票房亞軍，但《歌劇院魅影》依舊是百老匯史上上演年頭最長的劇，演出場次超過一萬場，並總共售出了1480萬張票。

這麼一比，《獅子王》就不那麼「氣勢」了。這部劇僅演出過5900場，賣出了1000萬張票。