Image copyright AP Image caption 蒙克的《吶喊》將在倫敦蘇富比拍賣行展出。預計，它的拍賣成交價可達八千萬美元。

世界最著名的畫作之一《吶喊》將於本周末在倫敦蘇富比拍賣行（Sotheby's）展出。

《吶喊》（又譯《尖叫》Scream）是挪威著名畫家愛德華·蒙克（Edvard Munch）在1893年創作的一幅象徵主義風格裝飾畫，也可以說他的代表作。

在為期一周的展覽結束後，這幅畫作將於5月2日在美國紐約拍賣，預計成交價可達八千萬美元。

即將在倫敦蘇富比拍賣行展出的這幅作品是蒙克創作的四幅《吶喊》作品中的一幅，使用的是彩色粉筆和蠟筆。

它也是這四幅《吶喊》作品中唯一一幅由私人收藏的。畫主是挪威商人彼得·奧爾森（Peter Olsen）。

奧爾森的父親托馬斯曾是蒙克的一個朋友和贊助人。

這幅私人搜藏的《吶喊》從未在英國或美國公開展出過。

蒙克在1944年去世。在開始其藝術生涯前，他曾學習過工程。

拍賣商將《吶喊》稱作藝術和流行文化中識別度最高的畫作之一，大概僅次於列奧納多•達•芬奇的《蒙娜麗莎》。

這幅畫力圖傳達蒙克在奧斯陸的焦慮之情，許多人將其解讀為表現了現代人普遍存在的焦慮和對自身存在的不安。