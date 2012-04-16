Image copyright BBC World Service Image caption 本屆奧利維亞最佳女演員大獎被四個小演員分享。

兒童音樂劇《瑪蒂爾達》(Matilda)榮獲七項今年的勞倫斯·奧利維亞大獎。

這打破了英國皇家莎士比亞劇院1980年出品的《尼古拉斯·尼柯爾貝》(Nicholas Nickleby)的紀錄。那部劇曾榮獲六項奧利維亞大獎。

來自該劇的四位女孩分享了「最佳女演員」的獎項。

「最佳男演員獎」被肯伯班池(Benedict Cumberbatch)和米勒(Jonny Lee Miller)分享，他們在丹尼·博伊爾製作的話劇《弗蘭克林斯坦》(Frankenstein)中擔任主演。

米勒在致詞中，感謝目前擔任倫敦奧運會開、閉幕式總導演的博伊爾「把那麼多元素都融匯在一起」，和「怪異的工作方式」。

米勒在接受BBC採訪時說：「演出經歷非比尋常，而且要求極高。」

長盛不衰的音樂劇《悲慘世界》(Les Miserables)榮獲「BBC廣播二台最受聽眾喜愛」大獎，而布朗(Derren Brown)由於出演《斯文加力》(Svengali)，奪取了「最佳戲劇娛樂獎」。

他獲獎時調侃道：「能在這麼多大腕兒面前拿個獎，真不像是真的！「

同時，在英國皇家芭蕾舞劇院工作54年後，即將離任總監位置的梅森女爵(Dame Monica Mason)、和詞作家萊斯爵士(Sir Tim Rice)榮獲了組委會頒發的特別獎。

萊斯在頒獎前曾坦言，他之所以藝術之樹常青的秘密在於總有「好故事和好旋律」，再加上「很多運氣「。

「小奇跡「

兒童音樂劇《瑪蒂爾達》還奪取了最佳編舞、最佳舞台和最佳音響等等獎項。

今年只有10歲的小演員考克斯(Eleanor Worthington-Cox)和她的小搭檔們，成為了奧利維亞大獎史上最年輕的獲獎者。

頒獎典禮的主持人鮑爾(Michael Ball)在小演員們領獎後說：「她們鐵定獲獎！「

《瑪蒂爾達》導演沃克斯(Matthew Warchus)通過視頻連線從紐約亮相頒獎禮，他奪取了「最佳導演「大獎。

這位導演把主演的四位小女孩形容為「四個小奇跡「，並說這部劇的成功表明，」創意夢想的力量在復蘇「。

通過該劇奪取「最佳作曲」的民勤(Tim Minchin)在後台接受BBC採訪時說，皇家莎士比亞劇院在製作這部劇時「確實冒了一定風險」。他說，畢竟，這部劇不是「很討好的那種」(a little off-piste)。

參加此次頒獎禮的英國著名演員斯圖爾特爵士(Sir Patrick Stewart)說：「英國劇場業能享譽全球，體現了英國戲劇業的人才深度，包括導演、設計師、詞曲作者、編舞和演員。」

奧利維亞大獎以戲劇大師奧利維亞的名字命名，首屆舉辦於1976年。