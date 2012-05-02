Image copyright Image caption 《黑暗騎士：黎明升起》在蘇格蘭拍攝，為地方經濟帶來110萬英鎊的收入。

最新的《黑暗騎士：黎明升起》（The Dark Knight Rises）預告片發行，裏面看得到蘇格蘭高地的場景。

在這段兩分鐘多的預告片裏，有一架運輸機在高地上空飛行，這段畫面是去年在蘇格蘭因弗尼斯（Inverness）機場和附近地區拍攝的。

除了這架運輸機的畫面之外，電影裏還有一場空中跳傘的特技場面，也是在蘇格蘭高地拍攝的。

特技人員穿著黑色衣服，從一架被塗成全黑的私人噴射機上往外跳，這是電影裏歹徒劫機營救反派角色的片段。

經濟收入

根據上個月公布的高地委員會（Highland Council）的報告，《黑暗騎士：黎明升起》在蘇格蘭取景拍攝，為地方經濟帶來了110萬英鎊的收入。

預定今年七月上映的《黑暗騎士：黎明升起》，是近期將上映的熱門電影中，在蘇格蘭高地拍攝的其中一部。

007情報員邦德的新片《天降殺機》（Skyfall）也在高地取景拍攝。

《異形》（Alien）電影導演雷德利·斯科特（Ridley Scott）的最新異形電影《普羅米修斯》（Prometheus），也有部分場景在斯凱島（Skye）拍攝。