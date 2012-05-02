Image copyright Getty Image caption 圖麗薩說，性感不光指體態容貌，還包括自信。

X Factor評委圖麗薩·康托斯塔夫洛斯（Tulisa Contostavlos）在《男人幫》（FHM）雜誌讀者眼裏，是2012年全球最性感的女郎。

這位23歲的模特從去年最性感女郎羅西·亨廷頓-懷特利（Rosie Huntington-Whiteley）頭上摘下這頂桂冠。

兩年前，她在《男人幫》的這份排行榜上名列第15。

她在宣佈名單的紅地毯儀式上表示，這可能是她所獲得的獎項中「最令人自我陶醉」的一項。

她還聲稱，性感不僅在於外表、容貌和體態，還包括自信。

另外兩位演藝界名人，謝麗爾·柯爾（Cheryl Cole）和蕾哈娜（Rihanna）分別列在第二、第三位。

不過，碧昂斯（Beyonce）和斯卡列特·約翰森（Scarlett Johansson）都沒能進入榜上前20名。

劍橋公爵夫人的胞妹皮帕·米德爾頓（Pippa Middleton）在全球最性感女郎名單上位居第十一，凱蒂·佩裏（Katy Perry）名列第六。