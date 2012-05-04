Image copyright Image caption 失竊中國藝術品包括玉雕和玉器

劍橋大學菲茨威廉博物館（Fitzwilliam Museum）永久收藏的中國文物失竊案中兩名疑犯5月4日在劍橋郡法庭出庭受審。

28歲的帕特裏克·基利（Patrick Kiely）和一名根據法律不得公布姓名的15歲少年被控謀劃行竊罪名。

這兩名疑犯都住在倫敦，5月2日在劍橋警方和倫敦大都會警方聯合行動中被捕。

警方還搜查了倫敦的另外幾處地址。

BBC電視一頻道的Crimewatch節目5月1日播放了菲茨威廉博物館閉路監視儀錄下的四名涉嫌盜竊文物的男子的像，呼籲公眾提供線索協助破案。

警方發言人說，該節目的聽眾熱線很快接到10多個電話，另一條專設熱線也接到若干提供線索的電話。

4月13日晚間7:30左右，數名盜賊闖入劍橋大學的菲茨威廉博物館，偷走18件中國文物。

被偷走的中國文物大部分是玉雕，其中包括六件明朝的玉雕、八件清朝玉器，據信總價值高達1,800萬英鎊。

失竊文物的下落目前仍不明朗，涉案的其他疑犯仍然在逃。