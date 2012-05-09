Image copyright Getty Image caption 達斯汀·霍夫曼在海德公園附近擁有一座豪宅

美國著名影星達斯汀·霍夫曼（Dustin Hoffman） 在倫敦海德公園營救了一位心臟病突發的英國律師。

當時，27歲的英國律師Sam Dempster正在位於倫敦市中心的海德公園跑步，突然心臟病發，摔倒在地。

正好路過的達斯汀·霍夫曼看到之後，馬上跑來幫助，並打手機叫救護車。

這位律師對英國《太陽報》表示，他對當時發生了什麼毫無記憶，急救人員告知是達斯汀·霍夫曼救了他之後，感到難以置信。

急救人員告訴《太陽報》，74歲的達斯汀·霍夫曼打手機叫了救護車之後，一直在Sam身邊守護，直到急救人員趕到，使他的心臟再次跳動之後才離開。

達斯汀·霍夫曼在海德公園附近擁有一所住宅。他在美國洛杉磯的代表證實了此事。

達斯汀·霍夫曼以《雨人》、《克雷默夫婦》、《午夜牛郎》等片蜚聲世界影壇。

最近幾個星期以來，有數位明星做出見義勇為的舉動。

上周，奧斯卡獲獎電影《黑天鵝》（Black Swan）的演員Mila Kunis在洛杉磯照顧了一位癲癇病發的人。

上個月，美劇《實習醫生格蕾》（Grey」s Anatomy）中的演員Patrick Dempsey從車禍殘骸中救出一名年輕人。

也是在上個月，美國演員Ryan Gosling在紐約曼哈頓幫助一名英國婦女躲過車禍。