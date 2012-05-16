Image copyright AP Image caption 索爾金將主筆改編一部描述已故蘋果公司創始人之一喬布斯生平傳記的電影劇本。

知名美國編劇索爾金將主筆改編一部描述已故蘋果公司創始人之一喬布斯（Steve Jobs）生平傳記的電影劇本。

據悉，劇本將以授權作家沃爾特·埃薩克森（Walter Isaacson）的喬布斯傳記小說為基礎，與另一部同時正在籌劃中的喬布斯傳記電影無關。

名編劇艾倫·本傑明·索爾金（Aaron Benjamin Sorkin）2011年曾雙獲英國電影學院最佳編劇和美國電影學院奧斯卡最佳編劇獎。

他的作品除獲2011奧斯卡最佳改編劇本獎的《社交網絡》之外，還包括《義海雄風》（A Few Good Men）、《白宮奇緣》（American President）、《白宮群英》（The West Wing）等。

下月開始

索尼電影董事長帕斯卡（Amy Pascal）表示，當下好萊塢「沒有比索爾金更有能力捕獲（喬布斯）這樣非凡的人生故事」。

她補充說：「在他手中，我們堅信影片會與喬布斯本人一樣：引人入勝、娛樂性強並且引發強烈爭議」。

據索尼電影介紹，影片下個月開始製作，將基本延續喬布斯的人生軌跡——「從一個不知所措的嬉皮士到一名廣受敬仰的創造型企業家」。

蘋果創始人之一和前任總裁喬布斯去年10月病逝，終年56歲。