Image copyright AP Image caption 著名評委考威爾是《英國達人》的創辦人。

《英國達人》（Britain Got Talent）著名的毒舌評委考威爾（Simon Cowell）批評BBC的同類節目《先聲奪人》（The Voice）令他「困惑」。

他還說《先聲奪人》是東施效顰，對另一台類似的節目，《X Factor》「蹩腳的模仿」。

考威爾在接受BBC廣播4台採訪時說，BBC的這台電視選秀節目一開始就聲稱比拼的是聲音，所以他當時心裏就疑惑，既然比聲音，那為什麼不在電台上比，非得上電視呢？

他認為《先聲奪人》的整體設計和格式實際上跟X Factor沒什麼兩樣，載歌載舞，燈光舞美，什麼都不缺。

《先聲奪人》評委包括了英國流行樂壇當紅歌星傑西J（Jessie J）和湯姆·瓊斯（Tom Jones）。

考威爾曾在《先聲奪人》周末收視率超過他自己的節目《英國達人》後，通過自己的「推特」表示祝賀和讚賞。

他在接受BBC4台採訪時承認，自己也曾經對《英國達人》節目的未來有過困惑和擔憂，尤其是參賽的人在他看來水平都不夠的時候。

那大概是二、三年前，除了萊奧納·路易斯（Leona Lewis），他覺得其他入圍選手都不具備成為明星的潛質，心裏就發慌，怕最後選出個冠軍在樂壇只是曇花一現，出一張單曲，然後就煙消雲散，從公眾視線中消失。

「那純粹就成了浪費時間，既浪費我的時間，又浪費所有人的時間，」他說。