“酷玩”乐队将领军伦敦残奥闭幕式
- 2012年 5月 22日
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英國最紅樂隊「酷玩」（Coldplay）將領軍倫敦2012殘奧會閉幕式。
9月9日在倫敦奧林匹克體育場舉行的這場儀式被命名為「火焰的節禮」（Festival of Flame）。
「酷玩」主唱克里斯·馬丁（Chris Martin）和樂隊成員對此「倍感榮幸」，並聲稱這將是他們樂壇生涯中最重要的夜晚之一，他們將盡力在這場倫敦2012奧運、殘奧會最後一晚的盛典上為「倫敦2012」劃上完美的句號。
屆時總共有大約兩千多名藝人在閉幕式上表演。
為期11天的殘奧會多餘門票周一（5月21日）開售。
倫敦2012奧運會從7月27日開始，8月12日結束；殘奧會從8月29日開始到9月9日結束。