Image copyright BBC World Service Image caption 10歲的霍利·斯蒂爾三年前在《英國達人》秀鏡頭前失聲痛哭。

英國政府凖備修改電視真人秀監管規定，要求這類節目必須為少兒選手申請許可證。

這是為了保障未成年人權益。

根據今天（5月25日）公布的建議，電視達人秀和其他真人秀如果涉及讓未成年參與者處於「為達到藝術、編輯或戲劇效果而營造的人為情境」，則劇組必須為此申請許可證。

根據規定，家長必須為自己孩子的活動和行為負責，劇組在申請許可證時必須出示有效保護措施的證明。

這是40年來規模最大的一次規則調整。現有的涉及未成年人參與電視、電台、電影或舞台演出的規定最近一次修改是在1968年。當時英國只有3個電視頻道和為數不多的電台。

根據現行規定，14歲以下的少年參與唱歌、跳舞、表演或音樂演奏等活動，製作組必須為此申請許可。

但政府部長們認為這條規定非常過時，因為它留下很大一片灰色地帶。

上個月，《英國達人》（Britain's Got Talent）一名9歲選手馬拉奇（Malaki）在現場鏡頭前失聲痛哭，輿論嘩然，負責兒童事務的部長莎拉·泰瑟（Sarah Teather）出來表態，認為這種情況令人擔憂。

這台電視選秀節目三年前也出現過一名少女選手在台上放聲大哭，引發公眾的關注，節目受到批評。

上一屆工黨政府批評一些業者為了營造刺激效果、推高收視率而「打擦邊球」，一些真人秀節目涉嫌「剝削兒童」或損害兒童福祉，為此下令評估這方面的現行政策和規定。