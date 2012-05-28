Image copyright BBC World Service Image caption 英國著名歌手埃爾頓-約翰取消部分演唱會。

在被診斷呼吸道感染後，英國著名藝人埃爾頓-約翰爵士（Sir Elton John）遵醫囑，取消了在美國拉斯維加斯的三場演唱會。

上周三前往洛杉磯醫院後，醫生叮囑這位65歲的流行巨星，要在服用抗生素療程期間靜養。

剩餘11場《百萬美金鋼琴》（Million Dollar Piano）演唱會，將於十月在拉斯維加斯的「凱撒王宮」（ Caesars Palace）照常舉辦。

埃爾頓·約翰的推廣人日前表示：「埃爾頓·約翰患有一種嚴重的呼吸道感染，本周病情加重，即便進行治療和護理，他（埃爾頓-約翰）還是最終被送往醫院。」

這份聲明同時表示，目前這位藝人在接受「更進一步檢查」，並「需要完全靜養七天」。

埃爾頓·約翰自己也向歌迷道歉。他說：「我只能說抱歉，無法（在這段期間）和你們在一起。」

他接著表示：「我非常喜愛現場演唱，我將信心百倍地在10月份的11場演唱會上拿出精彩表現！」

埃弗頓·約翰曾因食物中毒，被迫取消過二月份的兩場演唱會。

向吉布致敬

埃爾頓·約翰從去年九月起，開始了為期三年的拉斯維加斯系列駐場演唱會。

日前，他也向剛剛過世的英國「比知樂團」（The Bee Gees）成員羅賓·吉布（Robin Gibb）致敬。

他說：「比知樂團曾伴隨我的成長。作為一名創作歌手，比知樂團的音樂對我產生了巨大影響。」

埃爾頓·約翰和歌迷們說到：「吉布，一路走好！你曾經很精彩，願上帝保佑你。」

據悉，埃爾頓·約翰將於六月四日，在白金漢宮門前的女王登基60週年音樂會上亮相，並在六月、七月開始他的歐洲巡演。