Image caption 斯圖爾特坦言，過早成名給她帶來不少壓力。

《暮光之城》（Twilight）系列女主角克里斯汀·斯圖爾特（Kristen Stewart）說，自己對過早成名不太適應。

這部影片是根據美國女作家史蒂芬·梅爾（Stephenie Meyer）的暢銷青少年小說改編的，於2008年11月21日在美國上映。

在接受英國《廣播周刊》（Radio Times）的採訪時，這位22歲的美國影星說她「自我意識過強」，而且在外人眼中看上去有點「怪異」。

斯圖爾特在18歲時因飾演《暮光之城》中的女一號貝拉·斯萬（Bella Swan）而一舉成名。

她說，早在她參加這部影片的拍攝之前就對成名感到不適應。她在2002年13歲時因與好萊塢女星朱迪·福斯特（Judy Foster）演繹電影《戰慄空間》（Panic Room）而小有名氣。

斯圖爾特說，當她在飯館裏與家人一起吃飯時常會遇到一些粉絲上來打招呼，她經常把自己蜷縮成一團，不願見人。

這個時候家裏人總會說，「克里斯汀，你在幹嗎？好好的跟人打招呼。」她說，她自己也不知道自己為什麼會這樣。

斯圖爾特剛剛在法國嘎納影展上推廣她的新片《在路上》（On the Road）。

她說，「對於一個13歲的小孩來說，沒有安全感是很自然的。但我當時並沒有感到不安全。我通常喜歡跟人談話，就是因為成名讓我感到很難與人交流。」