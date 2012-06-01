Image copyright AP Image caption 麥姐全球巡演行程包括30多國的65個城市。

麥當娜《MDNA》全球巡演在以色列特拉維夫的拉馬甘體育場（Ramat Gan Stadium）拉開序幕。

兩個小時的首場演唱會上，除了麥姐最新專輯裏的歌曲，還包括一些經典老歌。

麥當娜這輪全球巡演將持續到今年12月，行程包括全世界65個城市。

特拉維夫演唱會進行到一半時，麥當娜對台下3萬多名觀眾宣稱：「如果中東有和平，世界就能有和平。」

這位53歲的歌壇巨星解釋說，選擇以色列作為這次環球演唱的首站有一個非常重要的具體的理由。

Image copyright AP Image caption 麥當娜在台上呼籲和平，表演中卻不掩飾暴力。

她說，中東地區由來已久的衝突必須停止；如果大家都能超越自我和頭銜名號，放棄國家和宗教的名義，與周圍的人相互尊重，那麼大家就能走上通往和平之路

不過，她當天的演唱和伴舞中並不乏槍支、暴力的影子。

在演唱Gang Bang時，麥姐先是跟武裝侵入者搏鬥，然後用槍把他們打死。

Revolver一曲的編舞也有直白的暴力：麥姐和她的一名伴舞手裏都揮舞著道具槍。

特拉維夫之後，MDNA巡演將移師阿聯酋的阿布扎比（Abu Dhabi），然後經歐洲、北美，最後到南美收尾。

麥當娜上一次全球巡演票房總額達四億美元。