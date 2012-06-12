佳士得夏季拍卖前展示名画造声势
佳士得（Christie's）拍賣行的夏季拍賣系列即將啟動。為造聲勢，這個世界最大的拍賣行本周二（6月12日）起在倫敦總部展出即將拍賣的藝術作品。
為期三天的拍賣季前展示包括英國風景畫家約翰·康斯特伯（John Constable）、二十世紀藝術巨匠弗朗西斯·培根（Francis Bacon）、盧西安·弗洛伊德（Lucian Freud）、伊夫·克萊恩（Yves Klein）和十七世紀荷蘭藝術大師倫勃朗（Rembrandt）的作品。
佳士得估計今夏拍賣系列將可籌得近5億美元（約合3億英鎊）。
通常，拿到拍賣會上拍賣的藝術珍品很少公開展出。
佳士得解釋說，把這些不同年代和風格的藝術作品放在一起公開展出，不但給了公眾一個欣賞藝術珍品的機會，也從一個側面折射出當今許多藝術收藏者的品位和習慣。
世界藝術品拍賣市場是近年來少數呈大幅上升趨勢的領域之一。
但分析人士認為現在有幾大因素可能給藝術品拍賣的增勢潑冷水，其中包括中國經濟減速、中東買家更趨謹慎，還有全球經濟形勢不穩定。
佳士得希望今年6月下旬至7月上旬的系列拍賣會上能冒出若干破紀錄的高價。
業內人士估計，倫敦的佳士得、蘇富比（Sotherby's）和一些規模較小的拍賣行今年夏季的拍賣業績有可能達到10億美元。