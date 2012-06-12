Image copyright AP Image caption 英國著名風景畫家約翰·康斯特伯的這幅作品是他六幅大型油畫中最後一幅仍由私人收藏的作品，將於7月3日拍賣。

佳士得（Christie's）拍賣行的夏季拍賣系列即將啟動。為造聲勢，這個世界最大的拍賣行本周二（6月12日）起在倫敦總部展出即將拍賣的藝術作品。

為期三天的拍賣季前展示包括英國風景畫家約翰·康斯特伯（John Constable）、二十世紀藝術巨匠弗朗西斯·培根（Francis Bacon）、盧西安·弗洛伊德（Lucian Freud）、伊夫·克萊恩（Yves Klein）和十七世紀荷蘭藝術大師倫勃朗（Rembrandt）的作品。

佳士得估計今夏拍賣系列將可籌得近5億美元（約合3億英鎊）。

通常，拿到拍賣會上拍賣的藝術珍品很少公開展出。

佳士得解釋說，把這些不同年代和風格的藝術作品放在一起公開展出，不但給了公眾一個欣賞藝術珍品的機會，也從一個側面折射出當今許多藝術收藏者的品位和習慣。

世界藝術品拍賣市場是近年來少數呈大幅上升趨勢的領域之一。

但分析人士認為現在有幾大因素可能給藝術品拍賣的增勢潑冷水，其中包括中國經濟減速、中東買家更趨謹慎，還有全球經濟形勢不穩定。

佳士得希望今年6月下旬至7月上旬的系列拍賣會上能冒出若干破紀錄的高價。

業內人士估計，倫敦的佳士得、蘇富比（Sotherby's）和一些規模較小的拍賣行今年夏季的拍賣業績有可能達到10億美元。