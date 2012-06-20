约翰尼·德普证实与女友分手
- 2012年 6月 20日
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約翰尼·德普（Johnny Depp）已與其相戀14年的女友——法國女星瓦內莎・帕拉迪絲（Vanessa Paradis）分手。
前些時候，這位49歲的好萊塢影星否認了某報關於其今年已經分手的傳聞。
德普的發言人表示兩人和平分手，並希望大家尊重他們和兩個孩子的隱私。
德普和帕拉迪斯相識於羅曼·波蘭斯基（Roman Polanski）的電影《第九道門》（The Ninth Gate）的拍攝期間。
他們於1998年開始約會，當時約翰尼·德普剛與英國超模凱特·莫斯（Kate Moss）分手。
德普與帕拉迪絲並未結婚，兩人育有兩個孩子，13歲的莉莉-羅斯（Lily-Rose）和9歲的傑克（Jack）。
德普有幾段曝光率很高的戀情，包括與女星薇諾娜·賴德（Winona Ryder）在1990年代初的戀情。
德普因1980年代紅極一時的電視劇《龍虎少年隊》成名，之後主演包括加勒比海盜（the Pirates of the Caribbean franchise）、《濃情巧克力》（Chocolat）、《愛德華剪刀手》（Edward Scissorhands）等賣座電影。