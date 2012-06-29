Image copyright AP Image caption 《格雷的50道陰影》（Fifty Shades of Grey）已經成為平裝版銷量最快突破百萬冊的成人小說。

倫敦女作家艾利卡·L·詹姆斯（EL James）的「50道陰影」（Fifty Shades）「情色三部曲」從去年出版以來，在大西洋兩岸和其他十多個國家迅速走紅，被人當作「性能促銷」的例證。

三部曲的第一部，《格雷的50道陰影》（Fifty Shades of Grey）已經成為平裝版銷量最快突破百萬冊的成人小說，從首發到售出第100萬冊，只用了11周。

此前的世界紀錄保持者是美國作家丹·布朗（Dan Brown）的《達芬奇密碼》（The Da Vinci Code），用了36周。

同時，這本被稱為「媽咪的色情讀物」的小說平裝版上周還創下一周銷售397,889冊的紀錄。

三部曲的第二、三部上周分別售出245,801冊和212,832冊。

《格雷的50道陰影》目前在1998年以來暢銷書排行榜上名列第32。

出版商蘭登書屋（Random House）無法證實這套三部曲的數碼版銷售數據，但承認電子版銷量跟書本銷量「在同一水平」。

不過，網上商城亞馬遜（Amazon）日前表示，《格雷的50道陰影》是第一部Kindles版銷量突破百萬大關的電子書。

一周總銷量世界紀錄目前仍然是丹·布朗的《失落的秘符》（The Lost Symbol）精裝版在2009年9月創下的550,964冊。

「50道陰影」三部曲的故事發生在美國西雅圖，講述了一名仍是處女的大學畢業生與一名性格扭曲、霸佔欲旺盛、擅長操控別人的性虐狂富翁之間的情色關係。