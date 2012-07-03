Image copyright BBC World Service Image caption 中國視像藝術節為倫敦觀眾帶來了周浩導演的兩部影片：《高三》和《龍哥》。

中國視像藝術節上周六（6月30日）為倫敦觀眾帶來了周浩導演的兩部影片：《高三》和《龍哥》。有中國大陸點擊率最高的紀錄片之稱的《高三》引發觀眾熱議。BBC英倫網也特別郵件採訪了正在中國拍攝新片的導演周浩。

《高三》：「相信他們能讀出他們想要的東西」

《高三》講述了中國福建省一所普通中學一個高三畢業班的真實生活。導演周浩用了一年時間，跟蹤記錄了這個班的班主任、尖子生、 「差生」， 「早戀生」，學生的父母等人物一年的生活。自 2005年該片問世，已在包括美國、日本等國上映，反響強烈。

談及此次在英國上映有何期待，周浩表示： 「這部影片講述了一個幾乎與每一個中國家庭，甚至是每一個人都關係的故事。這部影片，每個人的解讀方式各異。對中國有興趣的朋友，我相信他們能讀出他們想要的東西。」

一年的跟蹤拍攝，周浩常說這是「一個年近40的男人看一群17、8歲的年輕人長大的故事」， 他也曾說「高三7班的同學也許到30歲才知道我想拍些什麼東西」。那麼周浩希望用鏡頭記錄下來的是什麼呢？

周浩說：「同一件事，人在20歲時和在30歲時看待的方法當然會不一樣。比如不少觀眾問，為什麼要把學生入黨的這部份放入影片，他們覺得這部份與整片的風格不符。我的回答是，我沒故意去處理這些片斷，這就是我們生活的國度，為什麼有的事我們要裝著看不見。中國共產黨一直是這樣，從中學就開始挑選最優秀的年輕人加入這個組織，若干年來一直如此。為什麼有的觀眾願意視而不見呢？」

《龍哥》：「人與人關係不僅僅是影片人物的相對關係」

《龍哥》拍攝歷時三年，雖拍攝時間不長，但隨著時間的拉長，導演本身與主人公阿龍——一個入室搶劫又吸毒販毒的男人之間的關係也不斷產生變化。

Image copyright BBC World Service Image caption 電影《龍哥》劇照

周浩說《龍哥》在拍攝過程中遇到的最困難的地方就是自己「內心的糾結和矛盾」：「我和阿龍走得這麼近，想拍攝一部紀錄片當然是一個重點的原因，但隨時間不斷拉長，我和他的關係好像也不是那麼簡單。」

「阿龍現在監獄中，幾年來，每隔兩 、三個月，我仍然會接到阿龍來自監獄的親友探視電話，我也還是會或多或少的給他寄些錢，這個影片的英文名是using，我想可以理解為'利用'。」

而作為紀錄片導演，這種將自己「帶入」的拍攝手法引起了不小爭議。周浩說這並非無奈之舉，而在某種程度上說，是一種更好的方式：「紀錄片就是在研究人與人的關係，這不僅僅是影片人物的相對關係。每一部紀錄片，拍攝者和被拍攝者之間的關係一直是存在，只不過有的影片把這一部份藏起來了。」

新作：「它會成為我最用心的一部影片」

周浩介紹，他目前在中國北方一個中等城市拍攝新片。影片將通過這個城市各個階層民眾的故事，「講述一個城市正在發生的驚人變化」。

周浩預計前期拍攝可能會到2014年，但這將會是他「最用心的一部影片」。