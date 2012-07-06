Image copyright other Image caption 達芬奇的「列達和天鵝」（Leda and swan, circa 1503-1504）是重新展出的作品之一。

在人們記憶所及的時間範圍內從未公開展出過的一些古典大師（Old Masters）的素描作品再度出現在畫廊供公眾欣賞。

包括達芬奇、提香、倫勃朗和魯本斯等在內的西方美術史古典派大師的12幅素描目前在英國達比郡（Derbyshire）的查茲沃斯莊園（Chatsworth House）展出。

這批珍貴畫作都是德文郡公爵（Duke of Devonshire）的私家收藏。

這些名畫大部分是德文郡公爵家族從1720年代開始收藏並掛在牆上。到了1906年，由於日光和環境的侵蝕，這些作品受到不同程度的損壞，主人決定從牆上取下儲藏保存。

將分批分期重見天日、輪流展出的不光有古典大師的素描作品，還包括德文郡公爵家族收藏的3000多幅珍貴藝術名畫。

籌劃重新展出這些古典大師作品的策展人說，這些作品以往的展出記錄極少，但估計有些作品從1906年以後就從公眾視線裏消失了。

這批珍貴畫作將陳放在一個特製的玻璃櫥櫃裏展出。

古典大師素描展將於今年11月結束。