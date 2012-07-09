Image copyright Getty Image caption 穆雷溫網落敗，讓英國球迷扼腕不已。

溫布爾登網球男單決賽，吸引了大約1700萬英國人收看電視轉播。

周日這場費德勒與穆雷對決，平均收視人數為1140萬、但是在比賽接近尾聲的時候，收視人數最高一度達1690萬。

也就是說，今年的溫網男單決賽收視人數是今年為止排名第二的電視節目，僅次於足球歐錦賽當中，英格蘭隊出戰意大利隊的比賽，那場比賽直播的收看人數為平均2030萬、最高達2320萬。

溫布爾登網球賽男單決賽先前收視人數最高的紀錄是1980年博格擊敗麥肯羅的那場比賽，當時有1730萬人收看。

穆雷是74年來第一位打入溫網男單決賽的英國球員，但是仍然不敵來自瑞士的費德勒，最後以4比6、7比5、6比3、6比4敗北。

比賽之後，穆雷難掩失望，眼淚在眼眶打轉，但是隨後說，輸在費德勒手下「並不遺憾」。

費德勒則是七度溫網稱王、創下溫網的新紀錄。

奪下今年溫網男單冠軍頭銜之後，費德勒總計贏得17次大滿貫比賽的冠軍，而且他今年的排名也重返世界第一。

今年到目前為止排名第三的電視節目是歐錦賽小組賽當中，英格蘭隊對抗烏克蘭隊的比賽，收視人數為1630萬。