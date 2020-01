Image copyright AP Image caption 莉莉·艾倫與房地產開發商山姆·庫伯於去年結婚」

英國女歌手莉莉·艾倫(Lily Allen)宣佈將自己的藝名改為莉莉·羅斯·庫伯。

這位27歲的女歌手說,她改名的原因是想在名字中體現她與丈夫山姆·庫伯(Sam Cooper)的結合,並且也作為她開始新領域工作的標誌。

而她的公關則對外宣佈:「這位歌手從此將作為莉莉·羅斯·庫伯面對公眾,她已經在她的推特(Twitter)帳戶上使用了這一名字。」

莉莉·艾倫與房地產開發商山姆·庫伯於去年結婚並且將再得一子。這對夫婦已經擁有了一個八個月大的女兒,名叫埃塞爾(Ethel)。

早些時候,這位歌手曾說她將在2009年發行過第二張專輯「It's Not Me, It's You」後停止發新專輯並退出歌壇。

2010年,在溫布利體育場擔任搖滾樂隊Muse的演出嘉賓作為她的謝幕演出後,她宣佈自己懷孕六個月卻不幸流產。

莉莉·艾倫和她的姐姐薩拉(Sarah)此前推出了自己的時裝系列併合作開了一家服裝租賃店,去年他們創辦了自己的品牌。

但今年六月她在推特上透露,她已回到錄音室開始了新專輯的錄製工作。

莉莉在最近的聲明中說:「能按照自己的節奏工作真是太棒了,除了製作音樂不用管其他的事情。我非常興奮能重新回到工作室。」

新專輯的發行日期還未決定,但是她之後發行的任何音樂作品都將會注上她結婚後的名字:莉莉•羅斯•庫伯。