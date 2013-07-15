羅琳「秘密」偵探小說飆升排行榜首

Image caption 羅靈的偵探小說以化名出版。

JK羅琳化名寫成一部偵探小說的秘密曝光後，《杜鵑在呼喚》(The Cuckoo's Calling)登上圖書銷售量榜首。

《哈里波特》的作者羅琳化名「羅伯特-加爾布雷斯」( Robert Galbraith)，以一名男性新手的假身份出版了這部新書。

《杜鵑在呼喚》，講述了一名叫斯德萊克(Cormoran Strike)的退役老兵改行作私人偵探的故事。

四月份出版的這部小說在被英國《星期日泰晤士報》揭破前，精裝本僅銷售了不到500冊。

排行榜上飆升5千位

但秘密曝光後數小時之內，此書在亞馬遜網站的圖書銷售排行榜上爬升了5000多位，榮登榜首。

該書的電子版在iTunes的圖書銷售榜上也升至第一。

出版這部書的「斯菲爾」出版社(Sphere)此前也是羅琳繼《哈利波特》後，首部成人小說《臨時空缺》的出版商。

出版商證實，他們已經立即訂購了再版印刷。

羅琳說：「我本想把這個秘密保守得再長一點。」

羅琳透露說，能做一回新手「羅伯特-加爾布雷斯」，讓她「有一種有如解放的體驗」。

續集計劃

羅琳在一份聲明中說：「能在沒有被炒作和外界期望值的情況下完成這本書的寫作，感覺十分暢快，並且用化名出版而得到的反饋，也讓我感到愉悅。」

羅琳評價這部新書的編輯謝麗(David Shelley)，是「偵探小說作者真實的合作伙伴」。

她調侃說：「對那些還想看續集的讀者，『羅伯特-加爾布雷斯』鐵定是要接著寫這部書的，但這名作者說不好要拒絕出席任何公眾場合的活動了。」

曾有書評評價新書《杜鵑在呼喚》是部「才華橫溢的處女作」，還有書評盛讚這名男性作者，能如此精湛地描述女性的服裝。

這位所謂的「加爾布雷斯」的經紀人和出版編輯居然和羅琳的一模一樣，最終讓媒體看出破綻。

偵探小說作家詹姆斯(Peter James)在接受《星期日泰晤士報》的採訪時曾說：「我斷定這是一名很有經驗的作者寫的書，絕不像是出自新手。」

曾在該書出版前寫書評的偵探小說作家畢靈厄姆(Mark Billingham)表示，他在得知這部小說實際出自羅琳之手後，「大吃一驚」。

羅琳的這部化名出版的新書，也一時蒙蔽了很多其他業內人士。

拒絕

在「奧里昂圖書」(Orion Books)旗下工作的小說主編米爾斯(Kate Mills)承認，她就拒絕了這部偵探小說，並形容這部書「雖然寫得完美，但太平淡了」。

她在自己的推特上說：「這麼看來，我當時拒絕的是羅琳的書。我確實讀了，然後對《杜鵑在呼喚》說了no。還有誰願意和我一塊兒坦白嗎？」

此前，羅琳也曾透露過，她希望在完成《哈利波特》後，以化名的身份寫作。

目前，這部由「羅伯特-加爾布雷斯」寫的小說的續集正在進行中，據信將於明年出版。

（編譯 騰龍 責編：李莉）