莎士比亞環球劇院將世界巡演哈姆雷特

Image caption 莎士比亞環球劇場於1997年開幕，同1599年所建最初始的環球劇院，相隔僅幾步之遙。

莎士比亞環球劇院將把哈姆雷特這出莎翁名劇帶往全世界每一個國家。

這一盛大的巡演是為了紀念兩個日子—2016年4月23日，是莎士比亞逝世400週年紀念日。到了明年四月，則有莎翁誕辰450週年紀念日。

環球劇院的藝術總監多米尼克·德羅姆古爾（Dominic Dromgoole）稱這一大型巡演是一個「令人興奮與激動的事」。

環球劇院總共將花上兩年，走遍全球近200個國家。這一規模龐大的演出最後將於2016年4月23日落下帷幕。

根據計劃，演員每次在海外要停留兩個月的時間。有人質疑，是否會令演員感到怯步。藝術總監對此斷然否認。「演員們已經爭先恐後的要求參加巡演了。參加這樣的演出可以說是一個演員的夢想。是一個你今後可以驕傲地講給子孫後代的故事。」

「我們已經將戲簡化至兩個半小時，對哈姆雷特這齣戲來說算是短的。全劇有8個演員，由12人組成的巡迴演員組裏抽出。場地方面，幾乎任何場地都會適合哈姆雷特的演出，無論是宏偉的國家劇院、還是市場小廣場或者只是簡單的一塊地。」

「哈姆雷特是一個令人難以置信的豐富和多元的戲劇。它可以讓人感到挑戰或憤怒，也能夠使人感到舒適或啟發。最重要地，它比人們想像的有趣！」

他還說，「可以預料，在德國或美國的觀眾大概之前都已看過哈姆雷特。但是給那些第一次遇見哈姆雷特的觀眾演出將是多麼令人興奮！這種興奮會同莎士比亞當年的感受一模一樣。」

雖然巡迴演出計劃的細節尚未完全確定，但藝術總監德羅姆古爾表示：「在歐洲的演出行程會較快，每一個國家只會演出一、二場。不過即便是這樣，也有約五十個國家要去。」

「當然，我不得不承認如果能把過程的步調放緩一些，是蠻吸引人的。不過歸根結底，我們是希望演出能給人們帶來美妙體驗。當然在丹麥的文化中心與在西太平洋的島國圖瓦盧演出，兩者的體驗必定是十分不同的。」

德羅姆古爾指出：「人們通常把莎士比亞同倫敦，特別是環球劇院聯想在一起。但實際上在莎士比亞時代，他的劇院時常到英格蘭的其他地方，也包括到海外做巡迴演出。」

「也許四個世紀以前，莎士比亞同我們一樣，也發現觀眾的英文不精通是無關緊要的。他們可以藉由戲劇的本質與各角色之間的互動關係，揣摩、探查到表演的精神意涵。就我個人而言，我認為在一群英語不精通的觀眾前表演，是一件很過癮的事……這會將戲劇本質彰顯得更為透徹。」

莎士比亞環球劇院於1997年開幕，同1599年所建最初始的環球劇院的位置，相隔僅幾步之遙。

多米尼克·德羅姆古爾最後說他相信，這趟旅程，他們與觀眾一樣，都將收獲豐盛。

(編譯：廖乙臻 責編：李莉)