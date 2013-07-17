BBC主持人因汽車節目收入千萬英鎊

Image caption BBC給克拉克森主持汽車節目的報酬為100萬英鎊

英國廣播公司BBC王牌汽車節目Top Gear 主持人之一傑羅米·克拉克森（Jeremy Clarkson）去年因該節目的總收入超過1400萬英鎊，名列BBC有史以來最高薪酬主持人行列。

BBC支付克拉克森100萬英鎊主持該節目，他還從與BBC商業分支（BBC Worldwide）合資公司股份中獲利840萬英鎊，另外還獲得486萬股份分紅。

2007年為了增加Top Gear 節目製作人員的收入，同時避免從BBC享有的納稅人支付的電視拍照費中獲得經費，BBC商業分支與克拉克森以及Top Gear 製作人成立了一個合資公司。

該合資公司通過出售節目播出權獲得巨大利潤，過去五年的盈利達1億4900萬英鎊。

克拉克森在該公司中佔了三成股權，他將自己的股份出售給BBC商業分支後套現共獲得840萬英鎊。

BBC史上一些大牌主持的高收入與克拉克森的這1400萬英鎊相比顯得微不足道。

BBC前主持人羅斯（Jonathan Ross）年薪最高時為600萬英鎊。

周二公布的BBC財務報告顯示，去年BBC為主持人和「大腕」主持們共開支2000萬英鎊，其中包括14個主持人。他們的年薪介於50萬英鎊至500萬英鎊之間。

BBC拒絕透露這14個主持人的詳情。

另外，BBC財務報告還顯示，過去一年，BBC只裁減了兩名年薪超過10萬英磅的高層員工。

（編寫：羅玲 責編：董樂）