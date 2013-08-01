愛丁堡一酒店化學事故兩人死亡

Image caption 發生事故的旅館地處愛丁堡市中心。

英國愛丁堡市中心一酒店發生化學事故。急救部門人員在酒店內發現一男一女兩具屍體。

事件發生在愛丁堡北大橋（North Bridge）的蘇格蘭人旅館（Scotsman Hotel）。救援人員當天中午12點15分發現了上述屍體。

蘇格蘭警方說，現在調查仍處於初級階段，警方目前仍認為兩人的死因不明。

雖然酒店周圍被警方封鎖，但主要街道基本暢通。至少有20名消防隊員在現場救助。

這家五星級酒店據悉沒有其它房客或工作人員因為這一事故受到任何傷害，但酒店6層樓的人員都已經疏散。

世界最大的藝術節愛丁堡大眾藝術節（the Fringe Festival）即將在周五（8月2日）正式開幕，會有數萬名藝術家和遊客前往該市。

（編譯：立行 / 責編：李莉）