《虎膽龍威》主演代言Sky寬帶廣告遭禁

Image caption 好萊塢明星布魯斯•威利斯為Sky寬帶所做的廣告被禁。

由主演《虎膽龍威》的好萊塢硬漢明星布魯斯·威利斯（Bruce Willis）為英國天空公司（Sky）的寬帶所做的廣告，被指誤導觀眾而禁止播出。

威利斯在廣告中抱怨他目前使用的網絡服務供應商提供的寬帶速度太慢，於是一個廣告人物告訴他去「試試天空寬帶（Sky broadband）」。

然後畫外音說，天空寬帶收費每月才7.5英鎊，但是屏幕上的文字卻顯示，只有現有的天空公司顧客才能享受這一優惠。

英國廣告標凖局（Advertising Standards Authority）說，這個廣告內容不夠清楚。

廣告屏幕上的文字說，消費者首先需要購買天空公司的其它產品，電話和網絡線路Sky Talk的租用費為每月14.5英鎊；天空收費電視Sky TV的價格每月最低21.5英鎊。

一名觀眾向廣告標凖局投訴說，這個廣告對新客戶究竟要交多少費用才能使用天空寬帶的解釋非常混亂。

天空公司說，它的廣告對價格的解釋非常清楚，一般的消費者都能從字幕上看懂，首先必須承租線路，成為天空公司的顧客。

不過天空公司承認，不必一定是天空電視的用戶才能享受到寬帶的優惠。

但英國廣告標凖局認為，天空公司的這條寬帶廣告的確有不清楚甚至誤導的地方，所以禁止該廣告播出。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）