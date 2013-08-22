列儂外套有望拍出12000英鎊

Image caption 這件外套估價達8000至12000英鎊。

一件曾經屬於英國甲殼蟲樂隊主唱約翰•列儂（John Lennon）的外套，近日將在英國中部的德比郡被拍賣，估價在8000至12000英鎊。

這件四分之三長的藍色尼赫魯外套，設計有一個中式立領和微喇的袖子，依稀可以看出曾經穿著過的痕跡。

特別的生日禮物

這件外套是列儂在1971年搬家去美國之前，贈送給甲殼蟲樂隊保潔人員喬·喬·約翰斯（Jo Jo Johns）女士的。隨後， 約翰斯女士又將其作為生日禮物，轉贈給了她的朋友托尼•戈達德（Tony Goddard）先生。

25年來，戈達德一直將這件外套展示在他的萊斯特郡的家中。不過，戈達德表示，珍藏了這麼久，現在是時候將它拍賣了。

戈達德說，在上世紀70年代初，他得到了這件生日禮物。約翰斯女士是他很好的朋友，而且她當時還得到了很多其他樂隊成員不需要的用品。

「令人震驚的沉默」

Image caption 已解散超過40年的甲殼蟲樂隊，仍然是世界上最著名的樂隊之一。（左二 樂隊靈魂人物約翰•列儂）

漢森家族拍賣行（Hansons Auctioneers）經理查爾斯·漢森（Charles Hanson）說，回憶起來，這件外套在20世紀60年代中後期，曾經被列儂穿過。

初級評估師伊麗莎白·貝利（Elizabeth Bailey）說，今年年初，在這件外套被估價的那個晚上，與會者在了解了這件外套的來歷後，忽然都陷入了令人震驚的沉默。

1940年，列儂出生在利物浦。作為甲殼蟲樂隊的創始成員之一，他推動了甲殼蟲樂隊與詹姆斯•保羅•麥卡特尼爵士（Sir James Paul McCartney）在創作方面的合作，這成就了甲殼蟲樂隊隨後的巨星地位。

1980年12月，列儂在其曼哈頓的公寓樓外面被槍殺。

槍殺列儂的兇手是現年58歲的馬克·查普曼（Mark Chapman）。他在1981年承認二級謀殺，被判處有期徒刑20年至終身監禁。

甲殼蟲樂隊解散已超過40年，但其仍然是世界上最有影響力的樂隊之一。公眾仍然可以從列儂外套的高估價，看出甲殼蟲樂隊當年的風光。

（編譯：冰青／責編：鈴蘭）