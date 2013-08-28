煽情電臀舞twerking入牛津字典

Image caption 美國女歌手賽勒斯（Miley Cyrus）在本屆MTV頒獎典禮上的性感熱舞就是twerking。

牛津英語字典網絡版收錄了包括煽情熱舞「twerking」（也譯「電臀舞」），手機自拍「selfie」等在內的新詞語。

牛津英語字典表示，「twerking」這個字在過去12個月當中出現次數越來越多。

牛津英語字典的馬丁（Katherine Connor Martin）表示，twerk這個字雖然是新收錄的，但在美國卻已經被人使用20年之久。

「這個字在過去一年裏，出現次數之多足夠讓我們將它加進新詞匯中。」

「關於這個字的起源有許多說法，隨著這個字越來越口語化之後，我們可能再也無法確定其真正的起源。」

美國女歌手賽勒斯（Miley Cyrus）在本屆MTV頒獎典禮上的性感熱舞就是twerking，這個伴隨樂曲搖動臀部含有性暗示的動作引來許多人抱怨。

每年更新四次的牛津英語字典網絡版還收錄了手機自拍「selfie」這個字，以及用來形容「極為混亂」的新字詞「omnishambles」。

平均說來，牛津英語字典每年增加大約1,000個新字。

（編譯：陳書敏 責編：尚清）