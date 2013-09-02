嘎嘎小姐高調亮相 唱響iTunes音樂節

Image caption 嘎嘎小姐在iTunes音樂節首場演出裏玩兒新內容。

唱新的、玩兒新的，嘎嘎小姐唱響了本屆在倫敦舉辦的iTunes音樂節。

唱滿60分鐘的嘎嘎小姐通過這一高調亮相再度重返歌壇一線。而就在年初，她由於臀部受傷不得已壓縮了《Born This Way Ball》的巡演。

這次嘎嘎小姐站在倫敦圓屋劇場(Roundhouse)的舞台上，對著台下的歌迷說：「說我想你們了，這種說法都輕了。」

在這場向全球同步網絡播出的演唱會上，嘎嘎小姐除了秉承以往風格，不斷地換裝外，還在節目中弄出個穿著連體衣、戴著豬鼻子的人。

觀眾中也不乏很給力的「粉絲」，包括阿黛爾、單向樂隊成員霍蘭(Niall Horan)和電視名人菲利普斯(Arlene Phillips)都現場助陣。

然而對於「嘎嘎」歌迷來講，他們首次看到了「嘎嘎」在現場演繹她新專輯《Art Pop》裏的眾多單曲如《Manicure》、《I Wanna Be With You》和《Swine》。這些單曲都是嘎嘎小姐首次現場演唱。

眾多現場歌迷還響應這位27歲藝人在「推特」上規定的著裝要求，要麼戴個豬鼻子、要麼穿個垃圾袋、或奇裝異服。

對此，嘎嘎小姐說：「藝術服裝本來就是看現場藝術時遮體用的。」她還「警告」說，演出過程中還可能有「噴塗區域」。

但最終現場觀眾並沒有「遭受塗鴉」，倒是台上的伴舞盡顯這一風範。他們穿著連體衣、戴著豬頭套和噴得亂七八糟的帆布。

遲到了半小時到場的嘎嘎小姐一亮相就扮作個「盜賊模樣」。她手持一把刀，用一塊黑手帕擋住臉的下半部。

在被綁在中世紀用於刑罰的大鐵籠子裏後，嘎嘎小姐被徐徐升起到觀眾頭頂，並以單曲《氛圍》(Aura)開場。

當唱完瞬間，嘎嘎小姐喊道：「這是怎麼了，倫敦？你們為什麼這麼大聲地喊啊，我都聽不見我自己了。」

嘎嘎小姐在本場演唱的新歌都帶有很強的「電子流行」印記，但她也演唱一首自己鐘愛的「hip-hop」曲風的新歌《珠寶和毒品》(Jewels and Drugs)。

她喊道：「我想把我自己從這個盒子裏放出來，把你們放進去……放進流行音樂裏去。這就像你必須好好呆在這個盒子裏，做個乖女孩。」

她接著說：「但我不想成為一個乖女孩，我想逃出這個盒子。」

本場給嘎嘎小姐助陣的嘉賓有說唱藝人Too Short 和Twista，而另一位藝人TI只能通過視頻連線。嘎嘎小姐說：「這家伙真倒霉，英國海關不讓他入境。」

嘎嘎小姐還在演出中透露給歌迷，她在痛苦的時候，靠的是「假髮和濃妝艷抹」。

她說：「當我自我感覺不是特強的時候，我就通過化妝改頭換面，扮出個另一個人的模樣。別說，這招兒還挺管用。」

嘎嘎小姐說：「這就是我，一個假髮下面的人。」說罷，她擼掉假髮、揪掉髮卡，露出滿頭褐色的短髮。

她說：「這就是我頭髮真正的樣子。」

然後，嘎嘎小姐試圖「戳穿」所有演藝界的「各式伎倆」，她隨後完全當著觀眾的面換假髮、和換服裝。對此，現場觀眾大呼過癮。

但完全唱新歌也讓有些歌迷不滿。在曲目切換的瞬間寧靜中，一個歌迷高喊：「唱一個《Poker Face》吧。」

嘎嘎小姐整晚的演唱均以新專輯曲目為主，她還身著《蜘蛛俠》「瘋帽客」的衣服、叼著福爾摩斯的大煙斗在台上溜達來、溜達去。

本屆由嘎嘎小姐開場的iTunes音樂節歷時一個月，艾爾頓·約翰、賈斯汀·汀伯萊克、「石器時代女王」和佩麗(Katy Perry)都將悉數登場。

（編譯：孫晨 責編：鈴蘭）