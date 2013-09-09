007系列片中的潛艇汽車將被拍賣

Image caption 邦德系列片《鐵金剛勇破間諜網》中的那輛潛艇車將被拍賣。

詹姆斯·邦德（James Bond）系列片《鐵金剛勇破間諜網》（《The Spy Who Loved Me》）中的那輛潛艇車，不久將被拍賣。

這輛中置引擎跑車Lotus Esprit是蓮花汽車公司專門為電影《鐵金剛勇破間諜網》製造的，預期拍賣價在65萬英鎊到95萬英鎊之間。

據稱，這輛自1977年羅傑·摩爾（Roger Moore）主演007時就開始在水下鏡頭中使用的潛艇車，現在仍然功能健全。

拍完《鐵金剛勇破間諜網》後，這輛Lotus Esprit又在許多車展上露面，最後被運往紐約保存。

1989年，Lotus Esprit在不提供競標歷史的情況下被一次性競標，拍賣給現在的車主。

這輛潛艇車此次將在世界最大的奢侈跑車拍賣商RM Auctions的巴特西（Battersea）拍賣會上拍賣。

RM Auctions的常務董事馬克斯·傑拉爾多（Max Girardo）說，這輛Lotus Esprit是有史以來最著名的「電影車」之一。

他說，這麼多年來，每當這輛Lotus Esprit在銀屏上從汽車變成潛艇時，千百萬電影觀眾都滿懷敬畏的看著它，而現在這些觀眾之一將有擁有它的機會了。

（編譯：嵇偉/責編：鈴蘭）