音樂劇《西貢小姐》破單日售票記錄

Image caption 音樂劇《西貢小姐》，將在2014年五月在倫敦西區複排

音樂劇《西貢小姐》，將在2014年五月在倫敦西區複排，開票首日票房已破440萬英鎊，刷新倫敦西區百老匯單日銷售量記錄。

這個銷售記錄刷新了《摩門經》（Book of Mormon）在今年三月單日票房量210萬英鎊的紀錄。

這場音樂劇製作人，卡梅倫·麥金塔（Cameron Mackintosh）說，他對這個如此之高票房紀錄也感到難以置信，這是壓倒性的勝利。

周一開票後首日票房紀錄，是4,402,371英鎊。這項紀錄還刷新了由《 金牌製作人 》（The Producers）在2001創下的300萬美元（約合190萬英鎊）的百老匯銷售記錄。

音樂劇《西貢小姐》該劇於1989年9月20日，在英國倫敦特魯裏街的皇家歌劇院（Theatre Royal, Drury Lane）首次公演便反響巨大。

隨後的25年，這部音樂劇在全世界300多個城市巡演，被翻譯成了15種語言，獲得了無數大獎。

《西貢小姐》是普契尼歌劇《蝴蝶夫人》的現代改編版，它講述的是一個越南女子金姆，愛上了一位美國軍人克里斯的故事。

這次2014年倫敦複排的演員名單還沒有公布。曾創作過音樂劇《悲慘世界》的法國劇作家克勞德·米歇爾· 勛伯格（Claude-Michel Schonberg）和阿蘭·鮑伯利（Alain Boublil）也專門為這次《西貢小姐》中埃倫（Ellen） 的角色創作了《可能》（Maybe）這首新歌。

《西貢小姐》將在2014年5月3日在倫敦愛德華王子劇院（Prince Edward Theatre）上演，並一直延續到2014年10月25日。

（編譯：丹丹 責編：尚清）