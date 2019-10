《哈里·波特》餘熱：羅琳為衍生故事寫劇本

Image caption JK·羅琳表示,新電影不是《哈里·波特》的前傳或續集,而是魔法世界的延伸。

華納電影公司透露,《哈里·波特》作者JK·羅琳將首次嘗試為《哈里·波特》衍生故事編寫電影劇本。

這部《哈里·波特》的衍生電影定名為「Fantastic Beasts and Where to Find Them」(神奇的野獸以及在哪裏能找到它們)。

華納公司表示,華納與羅琳雙方進一步「延伸彼此的創意合作」,而這部新電影將是一個新系列電影中的第一部。

JK·羅琳的《哈里·波特》小說改編的八部電影是迄今為止銷售量最大的系列電影。

衍生電影

《哈利·波特》迷對新電影的名字並不陌生,哈里·波特在霍格華茲魔法學校所使用的教科書就叫做《神奇的野獸以及在哪裏能找到他們》。

在《哈里·波特》書中,這本教科書的虛構作者紐特·斯卡曼德(Newt Scamander),則成為了延伸電影的主角。

華納公司沒有表明新電影什麼時候開拍。

羅琳表示,「是華納電影公司先向我提出建議,將神奇的野獸拍成電影。」

「我覺得這是個很有意思的想法,但是由其他人寫出紐特·斯卡曼德的故事讓我很難接受。」

魔法世界的延伸

「我沉浸在我編織出的虛構世界中太久了,我對它有很強烈的保護欲。」

「在我考慮華納公司的提案時,我心中出現了一個想法,那就是由我親自執筆編寫新的電影劇本。」

「這不能算是《哈里·波特》的前傳,也不能算是《哈里·波特》的續集,而是那個魔法世界的延伸。」

「新電影裏仍然有《哈里·波特》書迷或電影迷所熟悉的神奇世界,但紐特·斯卡曼德的故事將從哈里·波特出現的70年前於紐約開始。」

羅琳說,「我一直強調,只有在我有一個讓自己非常興奮而激動的想法時,我才會重新開始與魔法世界有關的事情,而現在就是這個時候。」

(編譯:陳書敏 責編:顧垠)