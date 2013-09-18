X Factor評委巴洛將出個人新專輯

英國音樂選秀電視節目《先聲奪人》(The X Factor) 的評委蓋瑞·巴洛（Gary Barlow），將在11月推出他14年來的第一張個人專輯。

曾經是男孩組合接招樂隊成員之一的巴洛，去年在英國各地舉行了個人巡迴表演。

他還在倫敦的皇家阿爾伯特廳參加了王子基金會舉辦的慈善表演。

現年42歲的巴洛在推特上發佈了即將推出個人新專輯的消息。

「經過14年的長時間等待，我很高興宣佈我的個人新專輯即將在11月25日推出。」

這將是他的第三張個人專輯，專輯名稱和曲目內容尚未公布。

他的上一張個人專輯Twelve Months, Eleven Days 是在1999年推出的。

他的首張個人專輯則是在1997年5月發行，當時曾經取得專輯排行榜冠軍的位置。

上個月，巴洛表示接招樂隊也在進行新專輯的工作。

他在新一季的《先聲奪人》選秀節目推出時表示，「我可以向你們保證，接招樂隊明年將推出新專輯。」

（編譯：陳書敏 責編：李莉）