全英古典音樂獎向帕瓦羅蒂追授終身獎

Image caption 帕瓦羅蒂的遺孀蒙托瓦尼代表領獎。

全英古典音樂獎（Classic Brit Awards）向已故的男高音帕瓦羅蒂（Luciano Pavarotti）追授終身成就獎。

帕瓦羅蒂的遺孀蒙托瓦尼·帕瓦羅蒂在倫敦的皇家阿爾伯特音樂廳的頒獎典禮上代表他上台領獎。

另一位世界男高音卡雷拉斯（Jose Carreras）也一同上台，帕瓦羅蒂、卡雷拉斯和多明戈（Placido Domingo）三人曾經舉辦世界三大男高音演出。

卡雷拉斯表示，「帕瓦羅蒂是一位出色的藝術家，擁有傑出的嗓音，能和他一起合作非常難得。」

多明戈也錄製一段視頻在頒獎典禮上播出，向帕瓦羅蒂致敬。

其他獎項

電影音樂作曲家漢斯·齊默爾（Hans Zimmer）被授予年度作曲家以及音樂傑出貢獻獎。

頒獎典禮上，他也上台演出一段精彩作品集合曲。

不過，頒獎典禮上最受矚目的是年輕一代的古典藝人。

蘇格蘭的小提琴演奏家尼科拉·貝內代蒂（Nicola Benedetti）獲得年度最佳女藝人獎。

唯一由公眾票選出來的年度最佳古典專輯由芮歐（Andre Rieu）獲得。

中國鋼琴演奏家郎朗入圍年度最佳男藝人但沒有得獎，不過他贏得了年度最佳國際藝人獎。

（編譯：陳書敏 責編：尚清）