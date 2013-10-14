50道陰影未開鏡 原定主演已抽身

Image caption 英國男演員漢納姆決定不主演由《格雷的50道陰影》改編的電影。

英國演員漢納姆決定不擔綱電影版《格雷的50道陰影》男主角。

就在上個月，環球影視公司（Universal Pictures）才剛宣佈，英國男演員漢納姆（Charlie Hunnam）和美國女演員約翰遜（Dakota Johnson）將出演由暢銷成人小說《格雷的50道陰影》改編電影的男女主角。

環球影視公司說，漢納姆的離去是雙方共同的決定，原因是漢納姆承擔的電視節目與電影拍攝計劃有衝突。

該書的作者、英國作家EL詹姆斯（EL James）在社交媒體推特上向漢納姆道別。

33歲的男主角漢納姆和23歲的女主角約翰遜均曾出演過多部英美電視劇的主角。漢納姆還在今年夏天的大片《環太平洋》中出演男主角之一。

這部電影將由英國新銳女導演薩姆·泰勒·約翰遜執導，預計2014年8月與觀眾見面。

可觀收入

2011年出版的這部成人小說去年為EL詹姆斯帶來9500萬美元收入。

該小說三部曲的故事發生在美國西雅圖，講述了一名女大學畢業生與一名性虐狂富翁之間的情色關係。

由於小說的成功，全球各大製片公司競爭購買該書的電影版權。最後電影版權由環球影視公司和焦點公司（Focus Features）獲得。

誰將出演格雷曾引發熱烈猜測。漢納姆對獲得該角色而引起的強烈關注感到不適應而態度漸冷。

但環球影視公司的聲明強調，漢納姆的離去是因為他繁重的電視拍攝任務使他沒有充足的時間凖備角色。

（編譯：白墨 責編：顧垠）