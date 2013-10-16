英電信監管局將監控電視字幕質量

Image caption 多方建議在預錄及現場交互播出的節目中，多使用塊狀字幕。

英國電信監管機構Ofcom將從明年開始，定期審核電視台的字幕質量。

這是因為有些觀眾抱怨，字幕內容時常出錯，甚至有時字幕會太晚出現、卡住或者消失。

新的措施實施後，電視台將會被定期審查直播節目的字幕質量，每六個月一次，為期兩年。

電視字幕使英國超過100萬的聽障人口能夠接收到電視裏的訊息。

過去就曾有觀眾反應，雖然預錄節目的字幕質量通常都很好，但直播節目的字幕質量就有點差。特別是在速度、拼字凖確度及同步率上有很大的問題。

一項從五月開始到七月的調查發現，也有一些預錄節目因為太晚交片給電視台，導致字幕製作不及時而影響質量。

Ofcom打算在2014年春季，發表第一份關於字幕標凖的報告書。

另外，該監管機構也要求電視台向他們報告任何會干擾字幕的技術問題。

這些報告可讓電視台及觀眾一起監督字幕改善的進度，並看看哪裏還有改進的空間。

Ofcom也會用利用這些結果來考慮是否需要更改現行字幕標凖，以及是否需要為電視台設定目標。

日前初步的調查顯示，有些電視台提倡在預錄及現場交互播出的節目中如新聞播報，可以多多使用塊狀字幕，即是讓整句文字一次出現而非現行的一字一字出現。

而觀眾們也明確表示只要沒有字幕拖遲的問題，他們也偏好塊狀字幕，因此，Ofcom決定鼓勵電視台多多使用塊狀字幕。

同時Ofcom也建議電視台，可以考慮將即時性不強的直播節目訊號稍稍延遲，以提高字幕的質量。

目前在英國有70家電視台提供字幕服務。

（編譯：思翰 責編：鈴蘭）