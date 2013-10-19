女兒支招老爸閃唱 麥卡特尼「突襲」倫敦

Image caption 麥卡特尼為宣傳新專輯在考文特花園「閃唱」。

英國歌壇唱將麥卡特尼爵士在午餐時間突然亮相倫敦考文特花園演唱新歌。

台下有超過兩千歌迷趕上了麥卡特尼的此次「閃唱」。這位前甲殼蟲成員一上來高呼：「下午好，歡迎來到考文特花園！」

他接著說：「我們就是想借這個功夫唱幾首我們新專輯裏的歌。如果你還沒凖備好的話，趕緊把手機拿出來吧。」

隨後，71歲的麥卡特尼演唱了新專輯《新》裏的四首曲目。他「閃唱」的舞台就是臨時停在這個倫敦市中心著名景點的一輛卡車。

玩「閃唱」對於老麥卡特尼並不是頭一遭，他上周在紐約的時代廣場也「閃唱」了一回。

麥卡特尼在這次倫敦「閃唱」前一小時才在「推特」上發佈消息，他的「閃唱」在午餐時間的下午一點半正式唱響。

麥卡特尼在推特上寫道：「我已做好凖備，馬上在考文特花園露一小臉。小乖乖，我來了。」

「閃唱」開始時，麥卡特尼當著台下女兒斯特拉的面調侃說：「沒錯，我就是在賣唱。」

麥卡特尼在這次「閃唱」裏以新專輯的招牌歌《新》開場和結尾。整個「閃唱」大約有20分鐘，在唱完四首歌后，麥卡特尼向台下的觀眾喊道：「非常感謝！好了，現在是回去上班的時間了！」

他在隨後接受BBC採訪時說：「這個經歷確實讓我感到興奮，就好像做夢一樣！」

當然，對於當時正好逛到考文特花園的遊客來講，麥卡特尼的「閃唱」算是個驚喜。

來自巴拉圭的遊客弗拉維亞說：「我們當時正在考文特花園閒逛，突然之間碰上了這個大驚喜。我真得特別高興，根本無法置信！」

她對麥卡特尼只唱了四首歌並不在意。她說：「其實五分鐘對我來說，就足夠了。啥時候能見到他都OK。」

但在考文特花園附近上班的哈利爾則感覺有些不過癮。他說：「我確實有些失望，但我並不驚訝(麥卡特尼會這麼做)。」

從上班的地方「腿著」來的威廉姆斯說：「沒問題，就是十分鐘、十五分鐘，已經讓我感覺很值了。」

他補充說：「老實說，甲殼蟲樂隊的音樂拯救了我的人生。」

他說：「當我人生陷入低谷時，他們歌詞唱到的』讓生命充實起來』詞句，就一直在激勵著我。」

「唱完就溜」

這次麥卡特尼在倫敦「閃唱」距離上次他在紐約時代廣場的「那一閃」正好一周。一周前，聞訊蜂擁到時代廣場的歌迷，讓麥卡特尼的「閃唱」成為一道景觀。

麥卡特尼跟BBC透露說，其實「閃唱」的主意是他女兒斯特拉出的。他說：「斯特拉跟我說，你就應該隨便到個地方唱幾首歌，歌迷們會用手機拍下來，然後在推特上傳播。」

他說：「我當時跟斯特拉說，好吧，你的主意還不壞。不管怎樣，我凖備這麼玩兒一把。」

距離這次麥卡特尼「閃唱」的小廣場不到一英里的地方，就是當年甲殼蟲樂隊曾在露台上表演的「蘋果」唱片公司。

甲殼蟲樂隊在1969年一月的露台演唱，讓當時唱片公司位於的薩維爾街的交通徹底癱瘓。最終，前來的警方封鎖了附近街區，並命令當時甲殼蟲樂隊的巡演經理埃文斯馬上把傳送音樂的功放關掉。

麥卡特尼回憶說：「當時埃文斯跟我們說，警察生氣了。我們回復說』我們才不會停下來呢』。埃文斯說到』你們要再不趕快停的話，警察就要把你們都抓起來了』。」

這位前甲殼蟲樂隊成員說：「當時我們覺得要是因為這個被抓起來，肯定好玩兒。這齣戲製造的頭條就應該是：甲殼蟲樂隊屋頂演出賣唱。」

麥卡特尼的新專輯周一正式上市。據信，該專輯有可能在周末奪取排行榜第三名的位置。

（編譯／責編：孫晨）