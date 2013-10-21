足球鼻祖獲英國文化遺產「藍牌」榮譽

Image caption 現代足球運動的創始人後裔將在倫敦溫伯利體育場出席藍牌揭幕儀式

現代足球運動的創始人獲英國文化遺產「藍牌」（Blue Plaque）紀念榮譽；他們的後人將在倫敦溫伯利體育場出席藍牌揭幕儀式。

1863年10月26日，英格蘭足球協會（Football Association）在倫敦成立，成為世界上第一個足球運動組織，統一了規則，由此正式確立了現代足球運動。

當年起草足球運動規則的八名「足球之父」中六人的後裔散佈在美國華盛頓、芝加哥、新西蘭的奧克蘭和英國的蘭開夏郡和倫敦等地。

溫布利體育場的「藍牌」揭幕儀式將拉開為期一周的足球協會（FA）誕生150週年慶典序幕。

足球協會說，世人對當年制定足球運動規則的人知之甚少。

其中一人，艾伯內澤·莫雷（Ebenezer Morley）1862年成立了巴恩斯足球俱樂部（Barnes Football Club），並在報紙上發表了一封著名的公開信(Bell』s Life)，提出足球運動應該有統一的規則，結束當時球場上的亂像和爭執。

莫雷建議仿效曲棍球運動，由一個機構制定規則。

公開信發表後，八名足球之父在倫敦一個酒館開會，制定了足球運動規則，成立了足球協會。

不過，莫雷1924年去世後並無後人，所以無人代表參加溫伯利體育場的儀式。

中蘭開夏大學國際足球研究所的文化歷史學家簡·克雷頓（Jane Clayton）博士歷時四個月，找到了八名足球鼻祖中六人的16名後裔。

她在尋找過程中有一個意外收獲，發現其中一名鼻祖，潘伯（Pember）的家族和英國歷史文化名人達爾文（Charles Darwin）家族有姻親關係。

FA秘書長亞歷克斯·郝恩（Alex Horne）表示，從歷史意義角度看，這八位足球之父與英國其他歷史名人齊肩而立。

（編譯：郱書 責編：顧垠）