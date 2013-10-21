足球鼻祖獲英國文化遺產「藍牌」榮譽
現代足球運動的創始人獲英國文化遺產「藍牌」（Blue Plaque）紀念榮譽；他們的後人將在倫敦溫伯利體育場出席藍牌揭幕儀式。
1863年10月26日，英格蘭足球協會（Football Association）在倫敦成立，成為世界上第一個足球運動組織，統一了規則，由此正式確立了現代足球運動。
當年起草足球運動規則的八名「足球之父」中六人的後裔散佈在美國華盛頓、芝加哥、新西蘭的奧克蘭和英國的蘭開夏郡和倫敦等地。
溫布利體育場的「藍牌」揭幕儀式將拉開為期一周的足球協會（FA）誕生150週年慶典序幕。
足球協會說，世人對當年制定足球運動規則的人知之甚少。
其中一人，艾伯內澤·莫雷（Ebenezer Morley）1862年成立了巴恩斯足球俱樂部（Barnes Football Club），並在報紙上發表了一封著名的公開信(Bell』s Life)，提出足球運動應該有統一的規則，結束當時球場上的亂像和爭執。
莫雷建議仿效曲棍球運動，由一個機構制定規則。
公開信發表後，八名足球之父在倫敦一個酒館開會，制定了足球運動規則，成立了足球協會。
不過，莫雷1924年去世後並無後人，所以無人代表參加溫伯利體育場的儀式。
中蘭開夏大學國際足球研究所的文化歷史學家簡·克雷頓（Jane Clayton）博士歷時四個月，找到了八名足球鼻祖中六人的16名後裔。
她在尋找過程中有一個意外收獲，發現其中一名鼻祖，潘伯（Pember）的家族和英國歷史文化名人達爾文（Charles Darwin）家族有姻親關係。
FA秘書長亞歷克斯·郝恩（Alex Horne）表示，從歷史意義角度看，這八位足球之父與英國其他歷史名人齊肩而立。
（編譯：郱書 責編：顧垠）