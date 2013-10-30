約翰•列農故居利物浦火熱拍高價

Image caption 約翰•列農在利物浦出生的房子以48萬英鎊拍賣

約翰·列農(John Lennon)在利物浦出生的房子在卡文俱樂部(Cavern Club)舉辦的一場拍賣中以48萬英鎊成交。

這幢紅磚建築位於利物浦韋佛特裏，門牌是紐卡斯爾路9號(9 Newcastle Road, Wavertree)。1940年，甲殼蟲樂隊(The Beatles)靈魂人物列農出生在這裏，並一直生活到五歲。

據拍賣方透露，一位匿名電話競拍者在一番激烈競拍後最終成功拍下。

這座擁有三間臥室的房子預估價在15萬到25萬英鎊之間。房子擁有一個後院，距離因甲殼蟲樂隊而大名鼎鼎的便士胡同(Penny Lane)只有幾條街。

拍賣公司的安德魯·布朗(Andrew Brown)稱：「在拍賣前，就已經有不少英國本土和海外的潛在買家對這幢建築表示出濃厚的興趣，拍賣會由於這些情緒高漲的買家們火熱競拍而變得激烈。我們也很榮幸能拍出這樣無論是對於甲殼蟲樂隊還是整個利物浦拍賣界都具有標誌性的價格。」

（編譯：尤尤 責編：鈴蘭）