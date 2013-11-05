Image caption 《唐頓莊園》在全球掀起了一股英式復古熱潮，已經成為商品品牌。

英國王室和《唐頓莊園》（Downton Abbey）這樣的電視劇可以促銷英國在全球的生意。

英國上議院委員會就「軟實力和英國的影響」所作的調查說，輸出流行文化可以幫助英國與其它國家「建立對話和信任」。

隨後，英國的公司可以接踵作生意。

英國上議院就如何改善英國的形像和在國外的吸引力的調查聽取了一些把英國「做成品牌」的建議。

英國品牌

英國一家工程和管理集團公司的前總裁斯坦利（David Stanley）在上議院發言時說，給英國的生意「建立一種聯繫」是至關重要的。

他說，無論是《唐頓莊園》還是奧運會或議會開幕儀式，這些都可以用來建立一種對話和信任。

英國熱門電視劇《唐頓莊園》在全球掀起了一股英式復古熱潮，已經成為商品品牌。

《唐頓莊園》第一、二季講述了二十世紀初葉的英國，格蘭瑟姆伯爵一家，由家族財產繼承問題而引發的種種糾葛和摩擦， 呈現了英國上層貴族與其僕人們，在森嚴的等級制度下的人間百態，呈現出了當時英國社會的歷史風貌。

獲得艾美獎和金球獎的《唐頓莊園》第一、二季在英國的播出吸引了1200萬觀眾的關注。其第三季正在美國熱播。該連續劇在全球超過200個國家播放，吸引全球超過1.2億觀眾。

英國的零售商們意外發現，該劇的熱播引發人們對英式復古的熱潮，愛德華時代的時尚服裝，包括長臂手套、毛斗篷、領巾、西服馬甲等銷售額巨增。

而馬莎連鎖百貨稱，愛德華時代的時尚的雪梨酒銷售也增加了15%。

上議院委員會的調查說，除了流行文化，英國的傳統形像，如英國王室，也可以「包裝上市」。

上議院委員會主席豪威爾勛爵(Lord Howell )說，傳統的王室正在領頭進入一個軟實力的新時代。

（編譯：騰龍 責編：鈴蘭）