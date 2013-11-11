英國各地舉行一戰停戰紀念日儀式

Image caption 英國士兵在北約克郡一座軍營默哀

周一（11月11日）上午11時，英國各地默哀兩分鐘，紀念第一次世界大戰停戰協議簽署95週年。

英國各地軍營、市政廳、教堂、學校周一紛紛舉行默哀儀式紀念一戰結束95週年。

皇家英國退伍軍人協會（The Royal British Legion）在倫敦市中心特拉法加廣場舉行了自己的紀念儀式。

與此同時，英國女王的丈夫愛丁堡公爵到比利時訪問了一些一戰最慘烈的戰場。

愛丁堡公爵與英國和比利時兩國士兵和學生一道出席了「神聖的土壤」儀式。

比利時學生在弗蘭德斯戰場陣亡將士墓地收集的70袋土壤將被放置在倫敦衛隊博物館（The Guards Museum）的弗蘭德斯戰場紀念花園中。

這是92歲的愛丁堡公爵今年6月接受手術之後首次出國訪問。

英國女王和其他王室成員周日（11月10日）在倫敦市中心向陣亡將士敬獻花圈。

今年的停戰紀念日比陣亡將士紀念日晚了一天。

最後一位仍然在世的一戰老兵遺孀多蘿西·艾利斯參加了在斯塔福德郡的國家紀念園舉行的紀念儀式。

英國每年11月11日11時都要舉行默哀活動，以紀念1918年一戰西線戰場槍聲平息的時刻。

（編譯：高志強 責編：鈴蘭）