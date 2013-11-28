知名帽子設計師將為全英音樂獎設計獎杯

Image caption 帽子設計師菲利普．崔西設計的全英音樂獎（Brit Awards）冠軍獎杯

帽子設計師菲利普·崔西（Philip Treacy）將為明年的全英音樂獎（Brit Awards）設計冠軍獎杯，此消息甫由主辦單位公布。

菲利普·崔西曾為眾多明星設計帽子，包括女神卡卡、瑪丹娜和葛雷絲·瓊斯。

崔西為女神卡卡設計的帽子令人印象深刻。2010年，她參加亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）的逝世紀念音樂會時，即戴著崔西設計的頭飾和面紗，獨樹一格。

崔西表示，他這次為全英音樂獎設計獎杯的靈感來自於英國一種獨特的音樂類型：龐克。

他說：「音樂一直是我的靈感來源，是我的創作啟發，而這一次我也有幸和音樂產業中最有才華的藝術家們一起共事。」

菲利普．崔西也曾經在2011年，為劍橋公爵和公爵夫人在婚禮中的穿戴設計不少帽子，其中，包括約克的比雅特麗斯郡主所戴的帽子。很不幸地，這頂帽子遭到時尚界當時大肆的批評與嘲諷。

全英音樂獎主席克利斯丁·塔特斯菲爾（Christian Tattersfield）表示，這位知名設計師的創作「十分獨特而特殊」。

在崔西接手獎杯的設計之前，已經有許多名人替這座獎杯鋪上屬於他們的特殊創作印記，例如彼得·布來克爵士（Sir Peter Blake）、薇薇安·魏斯伍德（Vivienne Westwood）和達米恩．赫斯特（Damien Hirst）。其中，達米恩．赫斯特更是將去年的獎杯設計為波卡圓點樣式。

先前全英音樂獎的得獎者北極猴樂隊（Arctic Monkeys）和姬蒂·佩芮（Katy Perry）確認將於明年音樂獎中演出。

全英音樂獎有史以來主持最多次的主持人亞克特·柯登（Actor Corden）也將獻出他的第五次主持，同時也是最後一次。

（編譯：廖乙臻 責編：尚清）