簡·奧斯汀著名肖像逾16萬鎊賣出

Image caption 簡·奧斯汀肖像

英國著名女作家珍・奧斯汀（Jane Austen）的水彩畫肖像，在倫敦以16萬4500英鎊的高價拍賣成交。

這幅詹姆士·安德魯斯（James Andrews）的水彩作品是奧斯汀的侄子在1869年委托繪畫的。這個肖像將會出現在2017年的10英鎊紙幣上。

蘇富比（Sotheby's）拍賣行的加布里爾·希頓博士（Gabriel Heaton）說，這幅畫的「重要性在於把珍・奧斯汀從小說作家演化為國家重要人物。」

蘇富比拍賣行說，畫作由一名匿名私人收藏家收購。

位於漢普郡喬頓的簡·奧斯汀博物館說，他們沒有競投，因為剛於今年9月花了14萬9千英鎊收購了這位作家的一枚指環，所以無法在短期內籌得足夠資金。

拍賣前預估這幅畫可以賣得15萬到20萬英鎊。

當年奧斯汀的侄子詹姆斯·愛德華·奧斯汀-利牧師（James Edward Austen-Leigh）請求畫家詹姆士·安德魯斯為一本傳記創作畫像。

那是基於1817年簡·奧斯汀的姐姐卡珊德拉（Cassandra）為她寫的一幅素描而作成的。這幅素描獲得確認是這位作家的唯一肖像畫，現藏於倫敦國家肖像館。

奧斯汀-利牧師覺得這幅素描不像他的姑姑，因此在他的《簡·奧斯汀傳記》（Memoir of Jane Austen）中使用了詹姆斯的畫。

希頓博士稱這幅畫「很可能是公開市場上最重要的簡·奧斯汀肖像」。

他說：「在一個家居客廳首次看到簡·奧斯汀最著名的肖像是讓人驚異的體驗。」

他說：「這樣精美的水彩畫不只是一幅文學人物肖像，更是我們文化歷史的一部分。」

他又說，這幅肖像畫讓觀者「感受到他們可以辨認出的形像，甚至表現出她作品的人物特點。」

簡·奧斯汀的著名作品包括《愛瑪》、《傲慢與偏見》、《理性與感性》等。

（編譯：田耕 責編：路西）