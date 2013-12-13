牛津阿什莫林博物館受贈中國藝術收藏

Image caption 吳冠中所繪的無錫和太湖（1973）。

牛津大學的阿什莫林博物館宣佈，接受中國藝術研究學者薩利文教授遺留下來的中國藝術品捐贈。

以研究中國藝術聞名的薩利文教授在今年9月過世，他身後留下大約400件中國藝術收藏品。

當中有許多是20世紀晚期和當代中國藝術家的作品，此前從未曾公開展覽過。

其中最著名的包括著名國畫畫家齊白石，知名藝術家張大千的畫作，以及中國現代藝術家徐冰2002年的山水畫。

獨特意義

這些藝術品當中，有一些從2000年開始已經出借給阿什莫林博物館展覽。

阿什莫林博物館凖備在館內闢出一塊展區，專門陳列這些藝術作品。

阿什莫林博物館中國藝術負責人瓦伊克爾（Shelagh Vainker）表示，中國藝術在過去10年來蓬勃發展。

「這些收藏不僅只是在西方極具價值的中國藝術品，而且對中國藝術整體來說都具有獨特意義。」

研究專家

薩利文教授和妻子自1940年代以來多次前往中國，收藏許多珍貴的中國藝術品。

許多都是他們兩人親自從藝術家的手裏取得的作品，或是他們與藝術家成為朋友之後獲贈的。

薩利文以研究中國藝術聞名，是海外中國藝術專家。

他1985年退休在牛津居住，但仍然在中國藝術研究領域持續工作，並在2012年接受上海博物館美國之友（American Friends of Shanghai Museum）授予終生成就獎。

（編譯：陳書敏 責編：董樂）