倫敦百年劇院天花板坍塌76人受傷

Image caption 劇院的灰泥樓頂坍塌，扯掉了部分懸掛在樓頂上的舞台燈光和部分樓座。

英國倫敦著名的阿波羅劇院台上正在演出時，天花板突然崩塌，76人受傷，其中7人傷勢較重。

事故發生於格林尼治標凖時間星期四（12月19日）20時15分，這座位於倫敦西區沙夫茨伯裏大道上的著名劇院當時座無虛席，目擊者聽見東西裂開的聲音，天花板隨即坍塌。

據報道，當時一片大約10平米麵積的天花板坍塌，落入觀眾席。

還有報道說，在坍塌事故發生之前，天花板裂縫有滴水現象。

當局調查的一個重點是當時惡劣天氣對這座百年劇院屋頂造成的影響。

倫敦周四晚間遭受暴風雨襲擊，雨量很大，而且出現大量閃電。

擁有阿波羅劇院的尼馬克斯劇院公司形容這是一起「令人震驚與難過」的事件，公司稱正配合當局調查。

倫敦西區是無數著名音樂劇劇院的集中地，與美國紐約百老匯齊名。BBC文藝記者史密斯說，劇院坍塌的消息旋即在劇場界引起震動。

Image caption 一些傷者頭部受傷但沒有人生命垂危。

倫敦消防隊表示，事發時劇院內有720名觀眾正在觀看表演。劇院的灰泥天花板坍塌，扯掉了部分懸掛在天花板上的舞台燈光和部分座椅。

倫敦大都會警察廳表示，40名能自行走動的傷者被安排在隔壁的另一家劇院內接受急救，警方徵用了三輛巴士把傷者送往醫院。

醫療當局表示，聖托馬斯醫院急診室收治了34名成年傷者和5名兒童，其中3人頸部、背部和頭部受傷，傷勢較重，但傷者沒有生命危險。

警方表示，警方將徹夜留守坍塌事故現場，呼籲到訪倫敦西區的公眾不要靠近，以便調查。

百年老劇院

阿波羅劇院建於1901年，目前是二級歷史建築劇院內的觀眾席分四層，共有775個座位。

Image caption 救援人員很快將傷者送往醫院救治。

事發時劇院正在上演根據英國作家馬克·哈登的同名暢銷小說改編的話劇《深夜小狗神秘事件》。這個話劇剛在今年3月從國家大劇院移師阿波羅劇院演出。

《深夜小狗神秘事件》講述的是一個患自閉症的15歲男孩克里斯托弗，立志找出殺死鄰居家小狗的兇手。

這部兒童小說曾在2004年聖誕前夜超越《哈利·波特》，登上英國暢銷書排行榜的榜首。

馬克·哈登事發後在Twitter上說，他對事故沒有導致任何人死亡感到如釋重負，並對觀眾們的「恐怖經歷」感到遺憾。

倫敦市長約翰遜的一名發言人說，市長已就此事與倫敦都會警察總長和相關單位聯繫，並向傷者致以慰問。

英國首相卡梅倫也在Twitter上表示，官員們連續向他通報了最新事態。

（編譯/責編：路西）