英國公布女王新年授勛名單

英國星期一（12月30日）公布女王「新年授勛名單」，逾千人上榜。

在這次新年授勛名單中，獲封官佐勛章（OBE）的女性共計611人，其比例（51%）首次超過男性。此前女性獲封者的最高比例為47%。

現年43歲的英超西漢姆聯隊副總裁凱倫·布蘭迪、前溫布爾頓網球冠軍安·瓊斯等人被授予司令勛章（CBE），女演員和作家露絲·瓊斯等人被授予員佐勛章（MBE）。

以下是這次被授勛的其中十位知名人士：

1）凱瑟琳·詹金斯（Katherine Jenkins 女中音歌唱家）：因其對音樂和慈善事業的貢獻而獲封官佐勛章（OBE）

2）露絲·瓊斯（ Ruth Jones 女演員和作家）：因其對娛樂行業的貢獻而獲封員佐勛章（MBE）

3）桑迪·托克斯維基（Sandi Toksvig 播音員、女喜劇演員和作家）：因其對廣播事業的貢獻而獲封官佐勛章（OBE）

4）佩內洛普·基思（Penelope Keith 女演員）：因其對藝術和慈善事業的貢獻而獲封女勛爵（Dame）

5）安傑拉·蘭斯伯裏（Angela Lansbury 女演員）：因其對戲劇和慈善事業的貢獻而獲封女勛爵（Dame）

6）尼古拉斯·帕森斯（Nicholas Parsons 主持人）：因其對慈善事業的貢獻而獲封司令勛章（CBE）

7）林達·貝林厄姆（Lynda Bellingham 女演員、主持人和作家）：因其對慈善事業的貢獻而獲封官佐勛章（OBE）

8）麥克爾·克勞福德（Michael Crawford 演員）：因其對兒童慈善事業的貢獻而獲封官佐勛章（CBE）

9）凱文·麥克勞德（Kevin McCloud 主持人）：因其對可持續性設計和節能家居裝修的貢獻而獲封員佐勛章（MBE）

10）皮特·唐（Pete Tong 唱片騎師）：因其對廣播和音樂的貢獻而獲封員佐勛章（MBE）

（編譯/責編：蕭爾）