《為奴十二年》贏得金球最佳影片獎

Image caption 《為奴十二年》由一個被拐賣為奴的美國黑人的自傳改編

由英國著名黑人演員切瓦特·埃加福特（Chiwetel Ejiofor）出演的歷史影片《為奴十二年》（12 Years A Slave）贏得金球獎劇情類最佳影片獎。

這部由英國著名黑人導演斯蒂夫·麥奎恩（Steve McQueen）導演的電影改編自美國紐約人所羅門·諾瑟普（Solomon Northup）的同名自傳。

諾瑟普本是一名自由的黑人，但遭人誘拐並被賣為奴，12年後才通過法律手段重獲自由。

導演麥奎恩在領獎時感謝自己的妻子發現了諾瑟普的自傳。

不過雖然該片獲得包括最佳導演和最佳男主角等在內的七項提名，最後卻僅得到最佳影片獎一個獎項。

Image caption 《美國騙局》贏得喜劇類影片三項大獎

美國騙局

第71屆金球獎頒獎典禮星期日（1月12日）晚間在洛杉磯舉行，這晚最大的贏家無疑是贏得喜劇類最佳影片、最佳女主角和最佳女配角三項大獎的《美國騙局》（American Hustle）。

劇情類最佳導演獎獲得者是《地心引力》（Gravity）的導演阿方索·卡隆（Alfonso Cuaron），最佳男主角是電影《達拉斯買家俱樂部》（Dallas Buyers Club）的主演馬修·麥康納（Matthew McConaughey），最佳女主角得主是《藍茉莉》（Blue Jasmine）的主演凱特·布蘭切特（Cate Blanchett）。

最佳電視迷你劇/影片獎由《燭台背後》這部描寫美國已故著名鋼琴家李伯拉斯與他年輕的同性情人斯科特·托爾森之間的關係的電影贏得。

這部片子因內容的關係無法在美國電影院公映，因此無緣奧斯卡。但電影同時也為邁克爾·道格拉斯贏得電視迷你劇/影片類的最佳男主角金球獎。

Image caption 卡隆導演的《地心引力》取得巨大票房成功

Image caption 麥康納贏得劇情類電影最佳男主角獎

Image caption 澳大利亞女性布蘭切特贏得劇情類電影最佳女主角獎

Image caption 邁克爾·道格拉斯在《燭光背後》中飾演身為同性戀的美國已故著名鋼琴家李伯拉斯

（撰稿/責編：伊人）