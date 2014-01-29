《巴斯雜誌》為封面抄襲道歉

Image copyright Image caption 《巴斯雜誌》的封面被指為公開抄襲。

英國《巴斯雜誌》因為抄襲美國《波士頓雜誌》馬拉松爆炸紀念封面而表示道歉。

去年4月，美國波士頓巴拉松發生爆炸襲擊事件，造成3人死亡，260人受傷。

當地的《波士頓雜誌》後來發行了紀念專刊，封面用許多慢跑鞋包圍成一個心形圖案，圖案中間寫著「我們會完成比賽」。

紀念封面刊登出來之後引起廣大迴響，成為知名的雜誌封面經典設計之一。

抄襲封面

但是《巴斯雜誌》為了宣傳在巴斯舉行的半馬拉松比賽，也印出自己版本的慢跑鞋包圍成一個心形圖案的封面。

《巴斯雜誌》的封面引發批評，指責這麼做是公開抄襲，而且不尊重波士頓馬拉松恐怖攻擊中的受害者。

在雜誌出版之後，《波士頓雜誌》在推特發文問：「嘿，巴斯，你的馬拉松有人死嗎？」

《波士頓雜誌》表示，他們的紀念封面為爆炸受害者籌募了12.5萬美元（7.5萬英鎊）的慈善捐款。

《巴斯雜誌》對此表示「深刻的歉意」。

《巴斯雜誌》說，「我們對最新版封面造成的任何冒犯毫無保留的道歉，並為此感到深刻歉意和困窘。」

（編譯：友義 責編：尚清）